Під Києвом у ДТП загинула членкиня виборчої комісії. Фото

Олексій Тітофф Кримінал 05:47, 27.10.2020 Оновлено: 06:18, 27.10.2020

У Київській області в ДТП потрапив заступник голови виборчої комісії села Козинці Олександр Титенко та його мати Ольга Титенко – член комісії. В результаті аварії жінка загинула на місці.

Про це в Facebook повідомила кандидатка на посаду Ірпінського міського голови Михайлина Скорик-Шкарівська. За її словами водій заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу, де і трапилося зіткнення з вантажівкою.

"Під час підрахунку голосів на території Ірпінської ОТГ трапилася трагедія. Олександр Титенко, заступник голови комісії в селі Козинці, їхав з мамою додому ітавід втоми заснув і врізався в зустрічний ЗІЛ по дорозі на Немішаєве. Його мама, Ольга Титенко, теж членкиня комісії № 320209, загинула на місці. Олександр з травмами голови потрапив до лікарні ", – йдеться в повідомленні.

Ольга Титенко
Facebook / Михайлина Скорик-Шкарівська

Скорик-Шкарівська додала, що після події комісію в ТВК Ірпеня відправляли з протоколами на доопрацювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на автодорозі Київ – Чоп в селі Іванівка Житомирського району 22-річна дівчина на смерть збила 66-річну пенсіонерку.

Коментувати
Кияни Кримінал

Дивіться також

Верещук – про провал "слуг" на виборах: Тищенка мають негайно звільнити з посади

Суд визнав незаконними видані самим собі довідки НАБУ про "збитки" від "Роттердам+" - адвокат

Єгорова про Україну після виборів: у нас немає держави, ми здобули незалежність від здорового глузду

Українців розлютила заява про податки для заробітчан: реакція мережі

Хлопці вмирали, а власниця авто влаштувала розбірки: подробиці смертельної аварії на Хмельниччині