Під Києвом у ДТП загинула членкиня виборчої комісії. Фото

У Київській області в ДТП потрапив заступник голови виборчої комісії села Козинці Олександр Титенко та його мати Ольга Титенко – член комісії. В результаті аварії жінка загинула на місці.

Про це в Facebook повідомила кандидатка на посаду Ірпінського міського голови Михайлина Скорик-Шкарівська. За її словами водій заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу, де і трапилося зіткнення з вантажівкою.

"Під час підрахунку голосів на території Ірпінської ОТГ трапилася трагедія. Олександр Титенко, заступник голови комісії в селі Козинці, їхав з мамою додому ітавід втоми заснув і врізався в зустрічний ЗІЛ по дорозі на Немішаєве. Його мама, Ольга Титенко, теж членкиня комісії № 320209, загинула на місці. Олександр з травмами голови потрапив до лікарні ", – йдеться в повідомленні.

Скорик-Шкарівська додала, що після події комісію в ТВК Ірпеня відправляли з протоколами на доопрацювання.

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