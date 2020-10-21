Під Києвом у блогерки планували викрасти дитину: злочинців спіймали

На Київщині поліцейські затримали зловмисників, які планували викрасти малолітню дитину блогерки з метою викупу.

За повернення дівчинки злочинці хотіли отримати 200 000 доларів, йдеться на сайті МВС. Правоохоронці запобігли викраденню і 21 жовтня спіймали підозрюваних під час передання коштів.

Як розповіли копи, вони отримали інформацію про плани невідомих викрасти дитину з метою отримання викупу, для чого злочинці підшукували виконавця. Було встановлено, що вони також планували скоїти розбійний напад на конвертаційний центр.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 146 (Підготовка до викрадення людини) та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 (Підготовка до розбійного нападу) КК.

"Поліцейські відразу почали оперативно-розшукові та слідчі дії, а потім встановили зловмисників. З'ясувалося, що вони збиралися викрасти дочку блогерки, а потім отримати за її повернення викуп – 200 000 доларів США. Встановлено, що вони ретельно готувалися до скоєння злочину, зокрема орендували будинок, в якому планували утримувати дитину", – йдеться в повідомленні.

Щоб запобігти інциденту, правоохоронці повідомили батькам про злочинні наміри фігурантів та інсценували викрадення. Членів угруповання затримали в селі Білогородка Київської області.

Затримані підозрювані mvs.gov.ua

За місцем проживання фігурантів пройшли санкціоновані обшуки. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру й обрання запобіжного заходу.

У спецоперації брали участь співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, Головного слідчого управління Нацполіції та Офісу Генерального прокурора.

Вилучені гроші mvs.gov.ua

Під Києвом злочинці планували викрасти дитину mvs.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві поліцейські охорони затримали нетверезого чоловіка, який ножем поранив пасажирів рейсового автобуса, що їхав зі столиці до Харкова.