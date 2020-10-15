Під Києвом трапилася масштабна ДТП: постраждали діти. Фото

Олексій Тітофф Кримінал 14:59, 15.10.2020 Оновлено: 15:22, 15.10.2020

У четвер, 15 жовтня, в Ірпені Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах, у ДТП зіткнулися два авто – Nissan і Skoda. В аварії постраждали двоє дітей (14 і 8 років) і двоє дорослих (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Попередньо встановлено, що Nissan рухався в бік Києва на дорозі, а Skoda стояла на узбіччі. Водій "Шкоди" мав намір розвернутися і поїхати в сторону Ірпеня, проте не помітив "Ніссан", що рухався дорогою.

ДТП в Ірпені

Відзначається, що одну людину затиснуло в автомобілі, тому на місці події працювали співробітники ДСНС.

На місце працювали поліцейські, які повинні встановити всі обставини ДТП.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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