Під Києвом трапилася масштабна ДТП: постраждали діти. Фото

У четвер, 15 жовтня, в Ірпені Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах, у ДТП зіткнулися два авто – Nissan і Skoda. В аварії постраждали двоє дітей (14 і 8 років) і двоє дорослих (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Попередньо встановлено, що Nissan рухався в бік Києва на дорозі, а Skoda стояла на узбіччі. Водій "Шкоди" мав намір розвернутися і поїхати в сторону Ірпеня, проте не помітив "Ніссан", що рухався дорогою.

Відзначається, що одну людину затиснуло в автомобілі, тому на місці події працювали співробітники ДСНС.

На місце працювали поліцейські, які повинні встановити всі обставини ДТП.

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