Під Києвом спалахнуло підприємство з перероблення хімікатів: є постраждалі. Фото і відео

У місті Обухів на Київщині 22 жовтня загорівся ангар на підприємстві з утилізації хімічних речовин та медичних препаратів, у результаті якої постраждали четверо працівників.

Повідомлення про пожежу на вул. Промисловій вогнеборцям надійшло о 13:45, а вже майже через годину їм вдалося локалізувати займання. Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області, опісля продовжилася ліквідація наслідків НП (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що займання виникло в ангарі на площі 150 кв. м, прибудованому до металевого складського приміщення, площа якого становить 600 кв. м.

Пожежа в Обухові ГУ ДСНС України у Київській області

Пожежі присвоїли другий ранг, на місці працювали 9 одиниць техніки, 42 фахівців із особового складу чергового караулу 16-ї ДПРЧ Обухова та рятувальників Кагарлицького, Білоцерківського, Васильківського і Києво-Святошинського районів.

Займання трапилося в ангарі ГУ ДСНС України у Київській області

Відомо, що внаслідок пожежі четверо працівників підприємства отримали опіки. Їх госпіталізували.

Площа займання становила 150 кв. м ГУ ДСНС України у Київській області

У ліквідації пожежі брали участь рятувальники з декількох районів ГУ ДСНС України у Київській області

Ліквідація пожежі в Обухові ГУ ДСНС України у Київській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня у Києві в районі ринку "Дарниця" загорівся маршрутний автобус. Пасажири у пригоді не постраждали, водієві транспортного засобу вдалося ліквідувати загоряння своїми силами.