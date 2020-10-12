Під Києвом два чоловіки оглушили дівчину цеглою біля переїзду і пограбували

У Броварському районі Київської області двоє зловмисників жорстоко побили про пограбували 17-річну дівчину.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, розбійний напад стався 9 жовтня.

"Дівчина йшла по дорозі, коли біля залізничного переїзду "Княжичі" на неї напали двоє невідомих чоловіків. Неповнолітню вдарили цеглиною по голові, а після того, як вона втратила свідомість забрали особисті речі, в тому числі, мобільний телефон, золоті прикраси та зникли в невідомому напрямку", – зазначив він.

Наш співрозмовник додав, що підчас оперативно-розшукової роботи поліцейські встановили особи зловмисників.

"Їх затримали 11 жовтня – це жителі Черкаської області, 32 і 39 років, які приїхали в Київську область на заробітки. Один з них раніше був судимий", – уточнило джерело.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисників затримали в порядку статті 208 КПК України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Запорожье 4 жовтня зловмисник бризнув продавщиці в обличчя газовим балончиком, а потім ударив по голові сумкою, в якій був молоток.