Перехожий під Києвом врятував 14-річну дівчину від зґвалтування. Фото

Юрій Сергієнко Кримінал 19:14, 2.11.2020 Оновлено: 19:16, 2.11.2020

У Борисполі Київської області перехожий врятував 14-річну дівчину, яку побили і намагалися згвалтувати в підвалі.

Інцидент стався 31 жовтня вночі на вулиці 2-га Нова, повідомляється на сторінці патрульної поліції Київської області у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Інцидент стався на вулиці 2-га Нова в Борисполі.
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Чоловік почув жіночі крики про допомогу з підвалу і одразу викликав правоохоронців.

Поліція виявила в підвалі налякану 14-річну дівчину, а біля неї чоловіка. Постраждала розповіла, що він її побив і намагався згвалтувати.

Постраждала 14-річна дівчина.

Підозрюваного затримали, зараз встановлюються всі обставини події.

Поліція затримала підозрюваного у спробі згвалтування.
Facebook патрульної поліції Київської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 1 серпня в потязі Маріуполь-Киів чоловік напав в купе на жінку, яка їхала зі своїм 7-річним сином. Він побив її і спробував згвалтувати.

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