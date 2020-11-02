Перехожий під Києвом врятував 14-річну дівчину від зґвалтування. Фото

У Борисполі Київської області перехожий врятував 14-річну дівчину, яку побили і намагалися згвалтувати в підвалі.

Інцидент стався 31 жовтня вночі на вулиці 2-га Нова, повідомляється на сторінці патрульної поліції Київської області у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Чоловік почув жіночі крики про допомогу з підвалу і одразу викликав правоохоронців.

Поліція виявила в підвалі налякану 14-річну дівчину, а біля неї чоловіка. Постраждала розповіла, що він її побив і намагався згвалтувати.

Підозрюваного затримали, зараз встановлюються всі обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 1 серпня в потязі Маріуполь-Киів чоловік напав в купе на жінку, яка їхала зі своїм 7-річним сином. Він побив її і спробував згвалтувати.