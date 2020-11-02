Кафе у Києві захопив і погрожував підірвати зниклий житель Івано-Франківщини, його затримали. Відео

У Печерському районі Києва чоловік захопив кафе і погрожував підірвати, правоохоронці затримали його.

У поліції повідомили OBOZREVATEL, що йдеться про заклад на бульварі Лесі Українки (щоб подивитися фото та відео, доскролльте сторінку до кінця).

Загарбник кафе затриманий. кадр відео

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів агентству "Інтерфакс-Україна", що чоловіка затримали. За його даними, зловмисником виявився житель Івано-Франківської області, про зникнення якого раніше заявив його брат.

Крищенко підтвердив, що інцидент стався на бульварі Лесі Українки. Він уточнив, чоловік зайшов з рюкзаком і став погрожувати персоналу і відвідувачам.

Після перевірки правоохоронці затримали його, вибухонебезпечних предметів при ньому не було.

Поліція на місці події. кадр відео

У свою чергу за даними "Вартових Еспресо", йдеться про колишнього учасника АТО. За словами очевидців, він влаштував дебош, а потім сказав, що захоплює приміщення.

Також уточнюється, що інцидент стався у вареничній "Катюша", розташованій за адресою бульвар Лесі Українки 24.

Інцидент стався на бульварі Лесі Українки. Google Maps

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