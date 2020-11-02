Кафе у Києві захопив і погрожував підірвати зниклий житель Івано-Франківщини, його затримали. Відео
У Печерському районі Києва чоловік захопив кафе і погрожував підірвати, правоохоронці затримали його.
У поліції повідомили OBOZREVATEL, що йдеться про заклад на бульварі Лесі Українки (щоб подивитися фото та відео, доскролльте сторінку до кінця).
Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів агентству "Інтерфакс-Україна", що чоловіка затримали. За його даними, зловмисником виявився житель Івано-Франківської області, про зникнення якого раніше заявив його брат.
Крищенко підтвердив, що інцидент стався на бульварі Лесі Українки. Він уточнив, чоловік зайшов з рюкзаком і став погрожувати персоналу і відвідувачам.
Після перевірки правоохоронці затримали його, вибухонебезпечних предметів при ньому не було.
У свою чергу за даними "Вартових Еспресо", йдеться про колишнього учасника АТО. За словами очевидців, він влаштував дебош, а потім сказав, що захоплює приміщення.
Також уточнюється, що інцидент стався у вареничній "Катюша", розташованій за адресою бульвар Лесі Українки 24.
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