Названо ім'я "бізнесмена", який стріляв у поліцейського в Києві. Фото і відео

Зловмисником, який 2 жовтня стріляв у поліцейського на вул. Григоренка в Києві, виявився 25-річний Назарій Мельник, який відомий тим, що продавав людям "готовий інтернет-бізнес".

Як повідомляється на офіційному сайті столичного управління Нацполіції, правоохоронці прийшли до чоловіка для проведення санкціонованого обшуку в межах досудового розслідування за ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Чоловік відчинив двері квартири, а коли поліцейські представилися, вистрілив в одного із них. Після цього правопорушник зачинився в помешканні. 28-річного співробітника кіберполіції з вогнепальним пораненням ноги госпіталізували. Для затримання зловмисника у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію. У результаті спецпризначенці КОРДу затримали стрілка", – йдеться в повідомленні.

Пістолет, попередньо – травматичної дії, вилучено.

За інформацією Департаменту кіберполіції, затриманий на вебсайті пропонував організацію інтернет-бізнесу "під ключ". Клієнти сплачували внески від 27 до 60 тисяч гривень. Втім, отримавши гроші, зловмисник зникав, а взяті на себе обов’язки не виконував.

Попередньо встановлено, що від шахрайських дій постраждали понад дві сотні осіб. Сума збитку становить понад 8 мільйонів гривень.

За фактом поранення поліцейського слідчим відділом Дарницького управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Тепер Мельнику доведеться відповідати не лише за шахрайські дії. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

25-річний Назарій Мельник стріляв у поліцейського в Києві Telegram "Київ Оперативний"

Мельник відомий тим, що продавав людям "готовий Інтернет-бізнес" Telegram "Київ Оперативний"

Пістолет, попередньо – травматичної дії, вилучено kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронця госпіталізовано з пораненням ноги kyiv.npu.gov.ua

Спецпризначенці КОРДу затримали стрілка kyiv.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні в Києві на Бессарабській площі молодій людині вистрілили в голову.