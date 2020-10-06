Озброєна банда може сісти на 15 років за напад на фермера під Києвом

Поліція завершила досудове розслідування у справі розбійного нападу на фермера у Сквирському районі Київської області у квітні 2020 року. Члени банди встановлені й постануть перед судом.

Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Київської області 6 жовтня. Зазначається, що правоохоронці зібрали доказову базу про причетність групи зловмисників до скоєння трьох злочинів: бандитизму, розбійного нападу та незаконного зберігання зброї.

Маски, якими користувалися бандити. kv.npu.gov.ua

Маски бандитів. kv.npu.gov.ua

За відповідними статтями підозрюваним загрожує покарання від восьми до 15 років позбавлення волі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це вже дев'ята організована банда, діяльність якої припинила поліція Київщини з початку року і щодо якої досудове розслідування завершено", – йдеться в повідомленні.

Поліція нагадала, що невідомі особи в балаклавах, озброївшись пістолетами і ножами, вночі напали на сім'ю фермера на Київщині. Нападники викрали банківські картки, гроші та цінності.

Потерпілий звернувся в поліцію майже через добу після інциденту через погрози фізичною розправою над дітьми.

Речові докази. kv.npu.gov.ua

Справи чотирьох фігурантів передано до суду. kv.npu.gov.ua

Нападниками виявилися 61-річний організатор злочинної банди, житель Волині, і троє виконавців, 31-35 річного віку, жителі різних куточків країни.

Під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних працівники поліції вилучили вогнепальну незареєстровану зброю, набої, ножі, маски, перуки, радіостанції, біноклі, інші знаряддя вчинення злочинів і речові докази, різні номерні автомобільні знаки.

Злочинці незаконно зберігали зброю. kv.npu.gov.ua

Біноклі підозрюваних. kv.npu.gov.ua

Зброя одного з членів угруповання. kv.npu.gov.ua

Також вилучено два авто з іноземною реєстрацією, на яких пересувалися зловмисники, – Land Rover і "запасний" Opel.

Вилучено автомобіль. kv.npu.gov.ua

Відео затримання підозрюваних:

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Городищенському районі Черкаської області поліцейські запобігли спробі рейдерського збору врожаю – близько 20 осіб захопили поле й за допомогою комбайнів збирали кукурудзу. Зловмисники стріляли по людях, які намагалися їм перешкодити.