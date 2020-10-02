На залізничному вокзалі в Києві стався конфлікт зі стріляниною. Відео

У п'ятницю, 2 жовтня, близько 11:00 на залізничному вокзалі в Києві стався конфлікт зі стріляниною.

Як повідомляється на офіційному сайті столичного управління Національної поліції, попередньо встановлено, що біля одного з кіосків на вокзалі знаходилася група з трьох осіб. Між жінкою та чоловіком виник словесний конфлікт, у ході якого останній здійснив постріл у бік знайомої з пневматичного пістолета (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Потерпіла отримала незначне ушкодження нижньої кінцівки, при цьому від допомоги лікарів відмовилася. Більше ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Наразі усі учасники конфлікту встановлені та доставлені до відділу поліції для з’ясування усіх обставин інциденту.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у відділі поліції на станціях залізничного транспорту столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні в Києві на бульварі Дружби народів біля готелю "Дружба" стався конфлікт зі стріляниною за участю активістів Нацкорпуса і ветеранів полку "Азов" з одного боку і членів організації "Патріоти – за життя" – з іншого.