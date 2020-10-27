У Києві знайшли застреленим чоловіка в під'їзді будинку

Obozrevatel Кримінал 10:48, 27.10.2020 Оновлено: 11:05, 27.10.2020

У Деснянському районі Києва 27 жовтня приблизно о 9:00 у під'їзді житлового будинку знайшли застреленим чоловіка.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, особа загиблого поки не встановлена.

"Зараз на місці події працює поліція та встановлює всі деталі. Попередньо – чоловік наклав на себе руки, вистріливши в голову з пістолета. Передсмертної записки поки що не виявлено", – розповів інсайдер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві спіймали підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки в Деснянському районі.

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