На Київщині вночі підірвали банкомати та вкрали гроші. Фото
Подія трапилася в селищі Борова Фастівського району
Зловмисники здійснили вибух за допомогою газоповітряної суміші
У ніч на середу, 28 жовтня, в Київській області невідомі підірвали банкомати та викрали касети з грошима.
Як повідомляє джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах, злочин трапився о 02:10 в селищі Борова Фастівського району.
"Четверо невідомих у балаклавах за допомогою газоповітряної суміші підірвали банкомати АТ "Ощадбанк" та ВАТ "Укрсиббанк", які вмонтовані в фасадну стіну продуктового магазину. Після чого викрали касети з грошима і втекли", – йдеться в інформації.
Наразі викрадена сума грошей встановлюється, поліція почала розслідування.
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