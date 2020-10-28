На Київщині вночі підірвали банкомати та вкрали гроші. Фото

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Кримінал
12,4 т.

  • Подія трапилася в селищі Борова Фастівського району

  • Зловмисники здійснили вибух за допомогою газоповітряної суміші

На Київщині вночі підірвали банкомати та вкрали гроші. Фото

У ніч на середу, 28 жовтня, в Київській області невідомі підірвали банкомати та викрали касети з грошима.

Як повідомляє джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах, злочин трапився о 02:10 в селищі Борова Фастівського району.

"Четверо невідомих у балаклавах за допомогою газоповітряної суміші підірвали банкомати АТ "Ощадбанк" та ВАТ "Укрсиббанк", які вмонтовані в фасадну стіну продуктового магазину. Після чого викрали касети з грошима і втекли", – йдеться в інформації.

Наразі викрадена сума грошей встановлюється, поліція почала розслідування.

Зловмисники підірвали два банкомати
Банкомати були вбудовані в стіну магазину
Подія трапилася в селищі Борова
Підірвана стіна магазину
Гроші
Підірваний банкомат
Підірваний банкомат
Гроші розкидало після вибуху

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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