На Київщині викрили масовий підкуп виборців: платили по 600 грн

Олексій Тітофф Кримінал 10:49, 28.10.2020 Оновлено: 11:02, 28.10.2020

У Київській області зловмисники через мобільні месенджери організували підкуп виборців на місцевих виборах, які пройшли 25 жовтня.

Як повідомляє пресслужба ГУ НПУ регіону, підкуп організували 30-річний киянин, змовившись із 29-річним раніше судимим поплічником.

У поліції повідомили, що зловмисники через месенджер-канал шукали осіб, які погодилися на участь у голосуванні. За це вони обіцяли винагороду – 600 грн.

Поліція розкрила масовий підкуп голосів на виборах

"У день голосування зловмисники організували незаконне звезення людей зі столиці на виборчі дільниці міста Васильків. Однак здійснити свій злочинний умисел вони не змогли – правоохоронці зупинили їх поблизу селища Глеваха", – зазначено в повідомленні.

Під час обшуку в авто підозрюваних знайшли замітки із зазначенням виборчих дільниць і прізвищами конкретних кандидатів, за яких виборці повинні були віддати свій голос.

Також були вилучені: пакет і згортки з порошкоподібною речовиною, пристрій для куріння із залишками наркотиків, підривачі та корпуси гранат.

Зловмисники прямували до Василькова

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 160 ККУ, їм загрожує тюремне ув'язнення до семи років.

Як повідомляв OBOZREVATEL,у Київській області поліція затримала 35-річного чоловіка, який займався підкупом виборців.

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