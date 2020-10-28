На Київщині викрили масовий підкуп виборців: платили по 600 грн

У Київській області зловмисники через мобільні месенджери організували підкуп виборців на місцевих виборах, які пройшли 25 жовтня.

Як повідомляє пресслужба ГУ НПУ регіону, підкуп організували 30-річний киянин, змовившись із 29-річним раніше судимим поплічником.

У поліції повідомили, що зловмисники через месенджер-канал шукали осіб, які погодилися на участь у голосуванні. За це вони обіцяли винагороду – 600 грн.

"У день голосування зловмисники організували незаконне звезення людей зі столиці на виборчі дільниці міста Васильків. Однак здійснити свій злочинний умисел вони не змогли – правоохоронці зупинили їх поблизу селища Глеваха", – зазначено в повідомленні.

Під час обшуку в авто підозрюваних знайшли замітки із зазначенням виборчих дільниць і прізвищами конкретних кандидатів, за яких виборці повинні були віддати свій голос.

Також були вилучені: пакет і згортки з порошкоподібною речовиною, пристрій для куріння із залишками наркотиків, підривачі та корпуси гранат.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 160 ККУ, їм загрожує тюремне ув'язнення до семи років.

Як повідомляв OBOZREVATEL,у Київській області поліція затримала 35-річного чоловіка, який займався підкупом виборців.