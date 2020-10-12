На Київщині в ДТП потрапила мати з близнятами: жінка загинула

У Макарівському районі Київської області, на 37 кілометрі автодороги Київ-Чоп, 11 жовтня близько 18:00 трапилася смертельна аварія.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, житель Рівненської області, керуючи автомобілем Opel, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з Subaru.

"У результаті ДТП загинула пасажирка Subaru, 42-річна жителька Києва, а її двох 8-річних синів-близнят госпіталізували", – уточнив він.

За даними співрозмовника, водії автомобілів серйозних травм не отримали.

Деталі ДТП встановлюються, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Сарненському районі Рівненської області 14-річний хлопець, катаючи своїх однолітків на машині, потрапив у ДТП.