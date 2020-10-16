На Київщині спіймали водія з майже смертельною дозою алкоголю в крові

Карина Бондаренко Кримінал 08:35, 16.10.2020 Оновлено: 09:14, 16.10.2020

На Київщині в Борисполі патрульні затримали водія мопеда з майже смертельною дозою алкоголю в крові.

Чоловік рухався автодорогою "Київ-Харків-Довжанський" без шолома і номерного знака, повідомили в пресслужбі патрульної поліції Київської області.

Під час перевірки документів інспектори помітили у 35-річного водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. У присутності двох свідків він пройшов огляд за допомогою приладу Drager.

"Результат приголомшив патрульних – більш ніж 5,0 проміле алкоголю в крові. Це майже смертельна доза. Виникає питання: як водій у такому стані сів за кермо транспортного засобу?" – йдеться в повідомленні поліції.

На водія склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та ч.1 ст. 130 (керування у стані сп'яніння).

Мопед передали іншому водієві, який має відповідну категорію на право керування.

У чоловіка виявили майже смертельну дозу алкоголю в крові.
Патрульна поліція Київської області
Поліцейські спіймали п'яного водія.
Патрульна поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у селі Нові Петрівці під Києвом оголений до пояса чоловік влаштував ДТП за кермом Audi. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння і намагався сховатися під час затримання.

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