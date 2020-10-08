На Київщині рецидивіст викинув із четвертого поверху свого знайомого

У Білій Церкві Київської області раніше судимий житель Херсонської області під час сварки викинув знайомого з вікна четвертого поверху.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, сусіди, які знайшли тіло чоловіка, подумали, що він загинув унаслідок нещасного випадку.

"Повідомлення про загибель місцевого жителя надійшло 7 жовтня приблизно о 20:00. Під час огляду квартири було встановлено, що на момент загибелі чоловік був у квартирі не один. Під час проведених розшукових заходів був затриманий житель Херсонщини, раніше судимий за угон автомобіля", – розповіло джерело.

Наш співрозмовник додав, що за словами затриманого, причиною злочину став конфлікт, який виник раптово, між ним та загиблим.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Великобілозерському районі Запорізької області чоловік під час сімейної сварки побив до смерті свою молоду дружину.