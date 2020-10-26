На Київщині поліція затримала чоловіка за підкуп виборців

У місті Васильків на Київщині поліція затримала 35-річного чоловіка, який займався підкупом виборців. Зокрема, молодик обіцяв громадянам грошову винагороду за їхній голос на користь певної кандидатки в депутати.

Як повідомляє пресслужба ГУ НП у Київській області, слідчі Васильківського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 ст.160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України.

"На автомобілі Chevrolet чоловік привозив місцевих жителів на виборчу дільницю, щоб вони проголосували за одну з кандидаток у депутати. Вартість одного голосу становила 200 гривень. Однак була одна умова – виборці повинні були сфотографувати свій бюлетень. 35-річного порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України й поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Як речові докази поліцейські вилучили гроші", – розповіли правоохоронці.

У підозрюваного в підкупі виборців у Василькові вилучили кошти. Пресслужба ГУ НП у Київській області

За вказаним фактом триває досудове розслідування. Порушнику загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

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