На Київщині на кандидата в депутати напали на дільниці. Відео

В Ірпені під час місцевих виборів 25 жовтня напали на кандидата в депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу", ексжурналіста Ігоря Колтунова.

Інцидент трапився на дільниці №321298. Про це у своєму Telegram повідомив журналіст Євген Куксін (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, представник партії "Нові Обличчя" Володимир Березовець не впускав людей на дільницю під приводом дезінфекції приміщення, а Колтунов вказав, що це порушення.

Ексжурналіст знімав дії опонента на камеру телефона, а той зі словами "Йди звідси" почав штовхати його.

У результаті Колтунов опинився на підлозі. Тоді як Березовця очевидці вивели з дільниці.

"Нападник втік. Далі відшукали. Ідентифікували. Оформили в поліцію", – додав Куксін.

Зауважимо, що до балотування в депутати Київської облради Ігор Колтунов був кореспондентом програми "Гроші" на каналі "1+1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України, ексжурналіст "1+1" Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу". Крім нього, серед кандидатів є й інші співробітники медіа.

Нагадаємо, що спостерігачі вже повідомили про перші порушення на дільницях під час місцевих виборів-2020 в Україні. Також українцям нагадали два способи щодо того, як можна повідомити про це правоохоронцям.