На Київщині Mazda врізалася в авто поліції, яка оформляла смертельну ДТП

Obozrevatel Кримінал 11:40, 13.10.2020 Оновлено: 11:52, 13.10.2020

У Васильківському районі Київської області в ніч на 14 жовтня позашляховик Mazda СХ5 врізався в машину патрульної поліції, яка приїхала на оформлення смертельної аварії.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, в результаті ДТП постраждали три особи, зокрема два правоохоронці.

"Увечері 13 жовтня неподалік від села Гребінки Ford Focus збив 62-річного чоловіка, який, за попередніми даними, переходив дорогу в недозволеному місці. Екіпаж патрульної поліції, який прибув за викликом, огородив місце ДТП спеціальними конусами й очікував приїзду слідчо-оперативної групи. Після півночі в машину патрульних врізалася Mazda СХ5, після цього вдарила ще Volkswagen Crafter", – зазначив він.

ДТП сталася неподалік від села Гребінки.
Google Maps

Наш співрозмовник уточнив, що у водія позашляховика, 36-річної киянки, були явні ознаки алкогольного сп'яніння.

"У результаті ДТП, крім двох патрульних, травми також отримав пасажир Volkswagen", – запевнив співрозмовник.

Mazda врізалася в машину поліції, а потім у Volkswagen

За фактами ДТП відкрито кримінальні провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, деталі встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Київщині в ДТП потрапила мати з близнятами. Жінка загинула на місці, дітей госпіталізували.

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