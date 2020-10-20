На Київщині кандидата в депутати вдарили ножем: перші деталі

У ніч на вівторок, 20 жовтня, в Обухові Київської області трапився напад з ножем на кандидата від ВО "Батьківщина" у депутати Обухівської міської та районної рад Дмитра Зрайченка.

Як повідомило OBOZREVATEL джерело в правоохоронних органах, напад трапився близько першої години ночі.

Потерпілий розповів, що на вулиці невідомий чоловік завдав йому ножові поранення та зник. Зрайченку на місці була надана медична допомога без госпіталізації.

Додамо, що партія "Сила і Честь" у Facebook повідомили, що напад було скоєно біля будинку у якому проживає Зрайченко.

"Зрайченко Дмитро отримав ножове поранення, численні забої спини,ребер та голови. Наразі його життю нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні.

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