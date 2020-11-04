На Київщині підлітки напали й пограбували чоловіка

Obozrevatel Кримінал 10:05, 4.11.2020 Оновлено: 10:15, 4.11.2020

В Яготині Київської області 3 жовтня приблизно о 23:00 четверо підлітків побили чоловіка, а потім забрали сумку з грошима та документами.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, до грабежу виявилися причетні місцеві жителі.

"Чоловік повертався додому, коли на нього було скоєно напад. Протягом години поліцейські знайшли та затримали зловмисників. Ними виявилися троє неповнолітніх – 14, 16 і 17 років, а також 18-річний хлопець", – зазначив співрозмовник.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (грабіж, поєднаний із насильством) Кримінального кодексу України, речові докази вилучено.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в одному з магазинів у Солом'янському районі Києва 3 жовтня затримали чоловіка, який може бути причетний до кількох крадіжок.

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