Мстять коханки і вороги: хто й чому підпалює авто в Києві

Підпали автомобілів у столиці України не припиняються і це, звичайно ж, турбує киян. Однак вважати, ніби в місті орудує невловимий піроманіяк, з огляду на все, не доводиться.

Детальніше про ситуацію – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Гаряча осінь

У жовтні автомобілі палахкотіли в різних районах столиці. Джерела OBOZREVATEL розповіли про декілька таких випадків.

Так, увечері 24 жовтня в Дарницькому районі на вулиці Софії Русової між двома чоловіками стався конфлікт. Унаслідок 38-річний місцевий житель побив 59-річного, але цього йому здалося мало і він підпалив автомобіль "опонента". Chevrolet Aveo згорів ущент, а побитого власника відвезли до лікарні.

Вночі 22 жовтня в Святошинському районі спалахнув ВАЗ-21093 (1995 року випуску). Власник авто, 30-річний житель Житомирської області, не встиг нічого зробити – автомобіль повністю знищено вогнем.

У Солом'янському районі Києва, у Садовому провулку (Жуляни), вночі 20 жовтня загорівся Volkswagen Transporter. Вогнем було знищено салон, моторний відсік та передню частину мікроавтобуса.

А 19 жовтня в Святошинському районі підпалили Volkswagen Passat. Це сталося приблизно о третій годині ранку на вул. Булгакова. Причому на місці події була виявлена ємність з-під горючої речовини, яку використали для підпалу машини. Автомобіль отримав сильні пошкодження: постраждав моторний відсік, лакофарбове покриття та передня частина автомобіля.

Завдяки тому, що всі дії паліїв були записані камерою відеоспостереження, їх вдалося оперативно затримати. Як розповіли джерела OBOZREVATEL, це два місцевих жителя, у яких виник конфлікт із власником автомобіля.

У Голосіївському районі вранці 14 жовтня загорівся автомобіль народного депутата (фракція "ЄС") Андрія Лопушанського. Для підпалу злочинець використав легкозаймисту рідину. Вогнем було пошкоджено лакофарбове покриття та пластикове оздоблення Mercedes-Benz S550 (2008 року випуску).

Передають "привіт" і карають

Як розповіли джерела OBOZREVATEL в правоохоронних органах, причини підпалів дійсно найрізноманітніші.

"Причина буває і в банальному конфлікті, а іноді підпалом автомобіля за щось карають людину або ж передають" привіт " – політикам, чиновникам, журналістам, проблемним бізнес-партнерам... У такий спосіб "впливають" на власника автомобіля, показують, що він вразливий", – розповів один із наших співрозмовників.

Але іноді мстять "колишні". Щоправда, у подібних випадках справа до суду зазвичай не доходить – потерпілі не хочуть розголосу і вирішують ситуацію по-своєму.

"В одного киянина згорів дорогий автомобіль. Чоловік ламав голову, хто ініціатор, і додав, що "доброзичливців" у нього вистачає. Після спроби другого підпалу вдалося вийти на слід його колишньої. Виявилося, що жінка вирішила у такий спосіб покарати чоловіка, який... не залишив дружину. Загалом, постраждалий вирішив обійтися без поліції, якось домовився із тією "маніячкою". Випадково зустріли чоловіка на вулиці через пів року і він розповів, що розлучитися все-таки довелося – дружина про все дізналася. А на прощання сказав: "Помста коханки горить пекельним полум'ям. Мужики, стережіться!" – розповіло джерело.