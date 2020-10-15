Мітинг біля ОПУ закінчився кримінальним провадженням щодо антисемітизму. Документ

У Києві, 14 жовтня, під час мітингу біля будівлі Офісу Президента невідомі розгорнули банер з антисемітськими висловлюваннями.

Після звернення директора Об'єднаної єврейської громади України, поліція почала кримінальне провадження, передає пресслужба НПУ.

"Чекаємо реакцію правоохоронних органів. Під офісом президента невідомі розгорнули банер із змістом "Українці! Святкуємо річницю окупації та пограбування України Дніпровським єврейським кланом Вови Зеленського". Об'єднана єврейська громада України заявляє, що це є антисемітизмом: приписування євреям відповідальності за реальні чи надумані проступки окремих єврейських індивідуумів або груп, або за дії, вчинені неєвреями", – повідомляє Telegram- канал Об'єднаної єврейської громади України.

Мітинг біля будівлі ОПУ Об'єднана єврейська громада України

Правоохоронці почали пошук осіб, причетних до скоєння цього правопорушення. За вчинене передбачено покарання – від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

"За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України, це – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Досудове розслідування триває", – відмічено в інформації .

Документ Об'єднана єврейська громада України

Документ Об'єднана єврейська громада України

Документ Об'єднана єврейська громада України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня по всій Україні пройшли масові мітинги та урочисті заходи, присвячені Дню захисника України.