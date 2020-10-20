Київський школяр, що порізав брата і тітку, розповів про приниження і знущання в сім'ї
На Крюківщині під Києвом 1 березня у 14-річного школяра виникла сварка з тіткою
Хлопець схопив ніж, потім сокиру і завдав жінці безліч поранень
Після він став бити ножем 4-річного брата, якого загнав у кут
Підліток з Київської області, який в березні напав з ножем на своїх рідних, зізнався чому зважився на такий вчинок.
Про це розповіли в сюжеті ТСН. Поки слідство триває, 15-річного хлопця прийняла до себе родина його однокласника.
У березні хлопець напав з ножем на свою тітку, в будинку якої проживав, і 4-річного двоюрідного брата. Їх госпіталізували у важкому стані і врятували. Школяра спочатку доставили в СІЗО, а потім суд відпустив його під домашній арешт в нову сім'ю.
"Півроку тому я скоїв злочин і зараз розповім чому", – написав в соцмережі хлопець.
За його словами все життя над ним знущалася тітка і матір.
"Мене били, мене принижували, мене морили голодом. Виганяли з дому. Коли я підходив до холодильника, мене запитували: хто тобі дозволяв їсти? Мене переконували, що я хворий, аутист. Насправді я таким не був", – написав підліток.
Слова дитини підтвердила і колишня домробітниця сім'ї.
"З дитиною не розмовляли. Як пса – вигулювали, годували. І все. Ніяких занять. Жодної уваги. Кричала на нього, називала ідіотом, дурнем, "у тебе руки не з того місця", – розповіла жінка.
А ось мати підлітка заперечує всі звинувачення.
"Я плачу за школи, наймаю нянь, водіїв і б'ю його? І не годую його? Він людина з особливостями розвитку. Те, що вони кажуть, що він здоровий – не натянешь ні на що", – заявила мати.
Те, що сталося навесні, вона назвала спланованим замахом на вбивство через майновий конфлікт – нібито підлітка підмовив чоловік його тітки.
Сам хлопець говорить, що готовий відповісти за скоєне, але не хоче в психдиспансер, як того нібито вимагають рідні.
"Я готовий понести покарання, але якщо я готовий, нехай мати з тіткою теж понесуть покарання", – сказав хлопець.
У цю історію вже втрутилися уповноважені з прав людини. Після звернення журналістів 16 жовтня до поліції прибув дитячий омбудсмен Микола Кулеба. На судові засідання тепер буде з'являтися і представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом 14-річний школяр з ножем і сокирою накинувся на свою тітку і 4-річного двоюрідного брата. Після цього хлопець вибіг з дому і побіг до матері дядька.