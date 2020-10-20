Київський школяр, що порізав брата і тітку, розповів про приниження і знущання в сім'ї

Підліток з Київської області, який в березні напав з ножем на своїх рідних, зізнався чому зважився на такий вчинок.

Про це розповіли в сюжеті ТСН. Поки слідство триває, 15-річного хлопця прийняла до себе родина його однокласника.

У березні хлопець напав з ножем на свою тітку, в будинку якої проживав, і 4-річного двоюрідного брата. Їх госпіталізували у важкому стані і врятували. Школяра спочатку доставили в СІЗО, а потім суд відпустив його під домашній арешт в нову сім'ю.

"Півроку тому я скоїв злочин і зараз розповім чому", – написав в соцмережі хлопець.

За його словами все життя над ним знущалася тітка і матір.

"Мене били, мене принижували, мене морили голодом. Виганяли з дому. Коли я підходив до холодильника, мене запитували: хто тобі дозволяв їсти? Мене переконували, що я хворий, аутист. Насправді я таким не був", – написав підліток.

Слова дитини підтвердила і колишня домробітниця сім'ї.

"З дитиною не розмовляли. Як пса – вигулювали, годували. І все. Ніяких занять. Жодної уваги. Кричала на нього, називала ідіотом, дурнем, "у тебе руки не з того місця", – розповіла жінка.

А ось мати підлітка заперечує всі звинувачення.

"Я плачу за школи, наймаю нянь, водіїв і б'ю його? І не годую його? Він людина з особливостями розвитку. Те, що вони кажуть, що він здоровий – не натянешь ні на що", – заявила мати.

Те, що сталося навесні, вона назвала спланованим замахом на вбивство через майновий конфлікт – нібито підлітка підмовив чоловік його тітки.

Сам хлопець говорить, що готовий відповісти за скоєне, але не хоче в психдиспансер, як того нібито вимагають рідні.

"Я готовий понести покарання, але якщо я готовий, нехай мати з тіткою теж понесуть покарання", – сказав хлопець.

У цю історію вже втрутилися уповноважені з прав людини. Після звернення журналістів 16 жовтня до поліції прибув дитячий омбудсмен Микола Кулеба. На судові засідання тепер буде з'являтися і представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом 14-річний школяр з ножем і сокирою накинувся на свою тітку і 4-річного двоюрідного брата. Після цього хлопець вибіг з дому і побіг до матері дядька.