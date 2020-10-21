Київська журналістка заявила, що поліцейські відібрали зарплату у її сусіда. Фото

Журналістка Любов Величко заявила, що правоохоронці під виглядом обшуку відібрали зарплату у її сусіда в Броварах Київської області.

На своїй сторінці в Facebook вона стверджує, що інцидент, який стався 20 жовтня, зафіксували камери відеоспостереження і опублікувала кадр запису (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

"Це може статися з кожним з вас, навіть сьогодні. Йдете ввечері по вулиці, повертаєтеся з зарплатою, а приходите додому вже без зарплати. Мої камери відеоспостереження зафіксували роботу поліцейських, а точніше – беззаконня під виглядом обшуку без понятих", – написала Величко.

Журналістка додала, що відеокамери поліцейські побачили лише через п'ять хвилин після того, як почали обшукувати її сусіда. При цьому, за її словами, поруч проходили люди, яких правоохоронці не попросили стати понятими.

Величко пообіцяла оприлюднити відео і подробиці події 21 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля McDonald's на Вокзальній площі правоохоронці відібрали у громадянина В'єтнаму 50 тисяч доларів.