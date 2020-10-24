Київ накрила хвиля грабежів: на жінок нападають навіть вранці, а чоловіків намагаються "нейтралізувати"

За тиждень, з 17 по 23 жовтня, у столиці сталося понад двадцяти грабежів – такі офіційні дані поліції Києва. Злочинці виривають у жінок сумки та телефони, а чоловіків б'ють по голові й забирають гроші.

Про деякі напади OBOZREVATEL розповіли власні джерела і порадили, як не стати жертвою грабіжників. Детальніше – у нашому матеріалі.

Небезпечно навіть вранці

Великою помилкою є думати, що напади відбуваються виключно у вечірній або нічний час. Це не так.

За інформацією джерел OBOZREVATEL, грабують на вулиці навіть вранці. Так, 20 жовтня в Деснянському районі Києва жертвою грабіжника стала 57-річна жінка. Невідомий напав на неї приблизно о 6 годині ранку на Вигурівському бульварі і відібрав сумку з мобільним телефоном та тисячею гривень.

А в Оболонському районі приблизно о 14 годині злочинець забрав у 33-річної жінки мобільний телефон. Це трапилося на проспекті Героїв Сталінграда.

19 жовтня сумку і телефон втратила 49-річна жінка. Невідомий скоїв грабіж приблизно о 12 годині на вул. Солом'янській.

У жінок виривають сумки на вулицях. Ілюстрація

Не варто втрачати пильності, навіть коли заходите в будинок. Рідко, проте напади відбуваються і там. Так, 19 жовтня в під'їзді багатоповерхівки на вул. Волошина (Солом'янський район) злочинець відібрав у 43-річної жінки сумку, телефон і близько 3 тисяч гривень. Це сталося приблизно о 17-й годині.

Чоловіків "відловлюють" поодинці

Щодня жертвами грабіжників на вулицях столиці стають і чоловіки. Причому злочини також відбуваються в різний час доби.

У Дніпровському районі вдень 19 жовтня у 62-річного киянина на вул. Азербайджанській грабіжник відібрав мобільний телефон. А пізно ввечері 18 жовтня на проспекті Тичини двоє злочинців напали на 47-річного чоловіка і забрали у нього сумку з документами, речами і майже 4 тис. грн.

А ось у Голосіївському районі двоє грабіжників вирішили "нейтралізувати" жертву – завдали 31-річному чоловікові удар по голові, а вже потім забрали гаманець із приблизно 30 тис. грн. Напад стався на вул. Тарасівській. Правоохоронці змогли оперативно затримати підозрюваних – їм по 22 і 26 років. Один зі зловмисників у березні поточного року звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення аналогічного правопорушення.

Ризик отримати по голові зростає ближче до ночі. Ілюстрація

Поради оперативників

Співробітники правоохоронних органів говорять, що багато крадіжок і грабежів відбувається, коли людина перебуває на вулиці в навушниках і/або розмовляє телефоном.

"Слухати музику – це прекрасно, але не варто забувати про безпеку. Якщо вже ніяк не можете відмовитися, то хоча б слухайте одним вухом. Ніяких жартів: користуйтеся одним навушником – у такий спосіб ви будете не повністю "зосереджені на собі" і зможете почути, що відбувається навколо. Наприклад, коли хтось підбігає ззаду", – розповів оперативник.

За словами іншого співрозмовника OBOZREVATEL, коли йдете вулицею, не варто тримати весь час у руках мобільний телефон або ж "зависати" в ньому. Краще заховати його, наприклад, у нагрудну кишеню.

"Ніхто не перекладає відповідальність на жертв злочинів, але варто нарешті усвідомити: світити на вулиці дорогі речі й цінності – не найкраща ідея, особливо якщо ви йдете вулицею наодинці. Дуже багато телефонів злочинці вихоплюють "на бігу", і все відбувається настільки швидко, що ви не встигнете відреагувати", – пояснив правоохоронець.