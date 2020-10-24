Київ накрила хвиля грабежів: на жінок нападають навіть вранці, а чоловіків намагаються "нейтралізувати"

За тиждень, з 17 по 23 жовтня, у столиці сталося понад двадцяти грабежів – такі офіційні дані поліції Києва. Злочинці виривають у жінок сумки та телефони, а чоловіків б'ють по голові й забирають гроші.

Про деякі напади OBOZREVATEL розповіли власні джерела і порадили, як не стати жертвою грабіжників. Детальніше – у нашому матеріалі.

Небезпечно навіть вранці

Великою помилкою є думати, що напади відбуваються виключно у вечірній або нічний час. Це не так.

За інформацією джерел OBOZREVATEL, грабують на вулиці навіть вранці. Так, 20 жовтня в Деснянському районі Києва жертвою грабіжника стала 57-річна жінка. Невідомий напав на неї приблизно о 6 годині ранку на Вигурівському бульварі і відібрав сумку з мобільним телефоном та тисячею гривень.

А в Оболонському районі приблизно о 14 годині злочинець забрав у 33-річної жінки мобільний телефон. Це трапилося на проспекті Героїв Сталінграда.

19 жовтня сумку і телефон втратила 49-річна жінка. Невідомий скоїв грабіж приблизно о 12 годині на вул. Солом'янській.

Не варто втрачати пильності, навіть коли заходите в будинок. Рідко, проте напади відбуваються і там. Так, 19 жовтня в під'їзді багатоповерхівки на вул. Волошина (Солом'янський район) злочинець відібрав у 43-річної жінки сумку, телефон і близько 3 тисяч гривень. Це сталося приблизно о 17-й годині.

Чоловіків "відловлюють" поодинці

Щодня жертвами грабіжників на вулицях столиці стають і чоловіки. Причому злочини також відбуваються в різний час доби.

У Дніпровському районі вдень 19 жовтня у 62-річного киянина на вул. Азербайджанській грабіжник відібрав мобільний телефон. А пізно ввечері 18 жовтня на проспекті Тичини двоє злочинців напали на 47-річного чоловіка і забрали у нього сумку з документами, речами і майже 4 тис. грн.

А ось у Голосіївському районі двоє грабіжників вирішили "нейтралізувати" жертву – завдали 31-річному чоловікові удар по голові, а вже потім забрали гаманець із приблизно 30 тис. грн. Напад стався на вул. Тарасівській. Правоохоронці змогли оперативно затримати підозрюваних – їм по 22 і 26 років. Один зі зловмисників у березні поточного року звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення аналогічного правопорушення.

Поради оперативників

Співробітники правоохоронних органів говорять, що багато крадіжок і грабежів відбувається, коли людина перебуває на вулиці в навушниках і/або розмовляє телефоном.

"Слухати музику – це прекрасно, але не варто забувати про безпеку. Якщо вже ніяк не можете відмовитися, то хоча б слухайте одним вухом. Ніяких жартів: користуйтеся одним навушником – у такий спосіб ви будете не повністю "зосереджені на собі" і зможете почути, що відбувається навколо. Наприклад, коли хтось підбігає ззаду", – розповів оперативник.

За словами іншого співрозмовника OBOZREVATEL, коли йдете вулицею, не варто тримати весь час у руках мобільний телефон або ж "зависати" в ньому. Краще заховати його, наприклад, у нагрудну кишеню.

"Ніхто не перекладає відповідальність на жертв злочинів, але варто нарешті усвідомити: світити на вулиці дорогі речі й цінності – не найкраща ідея, особливо якщо ви йдете вулицею наодинці. Дуже багато телефонів злочинці вихоплюють "на бігу", і все відбувається настільки швидко, що ви не встигнете відреагувати", – пояснив правоохоронець.