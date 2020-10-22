Кандидата в депутати Київради викрили в організації "сітки" для підкупу виборців

Кандидат в депутати Київської міської ради та її помічник організували "сітку" підкупу виборців, пропонуючи 1000 гривень за голос.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України. Правоохоронці викрили зловмисників.

"За даними слідства, вони пропонували громадянам винагороду у сумі 1 тис грн за один відданий голос за визначеного кандидата під час виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року. Розподіл грошей мав відбуватися за схемою: 500 грн до виборів і стільки ж після надання підтвердження щодо голосування за певного кандидата", – сказано в повідомленні.

Кандидата в депутати і його помічника викрили під час передачі частини коштів для подальшого підкупу виборців.

В ході проведення обшуку у них вилучили списки громадян одного з районів столиці, конверти з грошима, чорнові записи та інші речові докази.

Зараз слідчі дії тривають. Вирішується питання про повідомлення причетним особам про підозру.

Як писав OBOZREVATEL, в місті Кремінна Луганської області правоохоронці викрили в підкупі виборців і затримали кандидата в мери. Їм нібито виявився сепаратист Володимир Струк, який в 2014 році підтримував бойовиків "ЛНР".