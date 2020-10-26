Грабіжники з квартири, де перебувала жінка, забрали 2 млн. Деталі нападу в Києві

Obozrevatel Кримінал 11:00, 26.10.2020 Оновлено: 11:15, 26.10.2020

У Дніпровському районі Києва троє злодіїв проникли в квартиру дев'ятиповерхового будинку і забрали із сейфа велику суму в доларах і гривні.

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, це відбулося в день проведення місцевих виборів, 25 жовтня, в одному з будинків по вул. Олександра Бойченка. Троє чоловіків підібрали ключ до вхідних дверей і в такий спосіб проникли в квартиру, де в той час перебувала 74-річна жінка.

Грабіжники проникли в квартиру неподалік від станції метро "Чернігівська".
Google Maps

"Один із злочинців тримав жінку в кімнаті, двоє інших шукали гроші та цінності. Із сейфа вони дістали майже 70 тисяч доларів і 100 тисяч гривень, а також ювелірні вироби", – додало джерело.

За його словами, злочин стався приблизно о 13 годині, а грабіжники діяли впевнено і навіть нахабно.

"Найімовірніше, на грабіж пішли за "наводкою", тому що будинок звичайний", – додало джерело.

Дев'ятиповерховий будинок по вул. Олександра Бойченка, де стався злочин.
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва озброєний злочинець напав на жінку. Того ж дня на березі озера в Деснянському районі знайшли тіло жорстоко вбитої жінки. За попередньою інформацією, вона добровільно пішла за ймовірним убивцею.

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