Грабіжники з квартири, де перебувала жінка, забрали 2 млн. Деталі нападу в Києві
У Дніпровському районі Києва троє злодіїв проникли в квартиру дев'ятиповерхового будинку і забрали із сейфа велику суму в доларах і гривні.
Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, це відбулося в день проведення місцевих виборів, 25 жовтня, в одному з будинків по вул. Олександра Бойченка. Троє чоловіків підібрали ключ до вхідних дверей і в такий спосіб проникли в квартиру, де в той час перебувала 74-річна жінка.
"Один із злочинців тримав жінку в кімнаті, двоє інших шукали гроші та цінності. Із сейфа вони дістали майже 70 тисяч доларів і 100 тисяч гривень, а також ювелірні вироби", – додало джерело.
За його словами, злочин стався приблизно о 13 годині, а грабіжники діяли впевнено і навіть нахабно.
"Найімовірніше, на грабіж пішли за "наводкою", тому що будинок звичайний", – додало джерело.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва озброєний злочинець напав на жінку. Того ж дня на березі озера в Деснянському районі знайшли тіло жорстоко вбитої жінки. За попередньою інформацією, вона добровільно пішла за ймовірним убивцею.