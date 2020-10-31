Винуватець смертельної ДТП у Києві: прийшов до тями, коли хтось мене бив по обличчю

Юрій Назаренко, водій Land Rover, якого підозрюють у смертельній ДТП на Хрещатику в Києві, в момент аварії повертався з кардіоцентру, де пройшов повторний огляд після інсульту й операції.

Це випливає з трансляції судового засідання 31 жовтня, яка велася на Facebook-сторінці УНН. Зазначимо, 66-річний чоловік проживає сам, його дружина померла.

За словами Назаренка, перед тим як сісти за кермо, він почував себе добре. Йому стало погано, коли він повертав на Хрещатик. Чоловік заявив, що знепритомнів, хоча раніше в нього такого не було.

"Я їхав від кардіоцентру, я проїхав до повороту на Хрещатик – це все, що я пам'ятаю. Отямився, коли хтось мене бив по обличчю, не пам'ятаю, що там було.... Я нічого не розумів", – розповів водій про ДТП.

Назаренко на каталці в залі суду Скриншот трансляції

У суді також свідчив лікар, який розповів, що в чоловіка був інсульт, 19 жовтня його прооперували. Потім був реабілітаційний період, як сказав медик, без ускладнень.

26 жовтня пацієнта виписали, а 30 жовтня він повторно приїхав на огляд. Заборон на керування автомобілем не було, водій сам повинен був вирішити, чи може він керувати транспортним засобом. Лікар також зазначив, що підозрюваному поки потрібен медичний нагляд.

За словами адвоката Назаренка, чоловікові шкода за те, що сталося, він усвідомлює свою провину й готовий заплатити матеріальну компенсацію постраждалим.

Відео з місця аварії. Обережно, 18+!

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