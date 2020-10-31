Винуватець смертельної ДТП у Києві: прийшов до тями, коли хтось мене бив по обличчю
Юрій Назаренко, водій Land Rover, якого підозрюють у смертельній ДТП на Хрещатику в Києві, в момент аварії повертався з кардіоцентру, де пройшов повторний огляд після інсульту й операції.
Це випливає з трансляції судового засідання 31 жовтня, яка велася на Facebook-сторінці УНН. Зазначимо, 66-річний чоловік проживає сам, його дружина померла.
За словами Назаренка, перед тим як сісти за кермо, він почував себе добре. Йому стало погано, коли він повертав на Хрещатик. Чоловік заявив, що знепритомнів, хоча раніше в нього такого не було.
"Я їхав від кардіоцентру, я проїхав до повороту на Хрещатик – це все, що я пам'ятаю. Отямився, коли хтось мене бив по обличчю, не пам'ятаю, що там було.... Я нічого не розумів", – розповів водій про ДТП.
У суді також свідчив лікар, який розповів, що в чоловіка був інсульт, 19 жовтня його прооперували. Потім був реабілітаційний період, як сказав медик, без ускладнень.
26 жовтня пацієнта виписали, а 30 жовтня він повторно приїхав на огляд. Заборон на керування автомобілем не було, водій сам повинен був вирішити, чи може він керувати транспортним засобом. Лікар також зазначив, що підозрюваному поки потрібен медичний нагляд.
За словами адвоката Назаренка, чоловікові шкода за те, що сталося, він усвідомлює свою провину й готовий заплатити матеріальну компенсацію постраждалим.
Відео з місця аварії. Обережно, 18+!
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Києва, на майдані Незалежності, 30 жовтня відбулася ДТП, в результаті якої загинули дві особи і постраждали ще четверо.
Land Rover на всій швидкості проїхався по пішохідній зоні й врізався в людей. З'ясувалося, що водій знепритомнів через нещодавно перенесену операцію.
За кермом перебував киянин Назаренко 1954 року народження.
Поліція показала ролик із траєкторією руху Land Rover.
Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Назаренко прибув до суду в кареті швидкої допомоги. На засіданні чоловік перебував на каталці.