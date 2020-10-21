Біля Офісу президента чоловік спробував спалити себе
Нібито він намагався привернути увагу влади до особистих проблем
Деталі події встановлюються
У Києві 21 жовтня біля Офісу президента України невідомий чоловік спробував покінчити життя самогубством через самоспалення.
Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, його встигли врятувати.
"Після того, як він підпалив себе моментально відреагували співробітники поліції і загасили чоловіка", - розповіло джерело.
Наш співрозмовник в правоохоронних органах уточнив, що нібито таким чином чоловік намагався вирішити проблеми з житлом.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
14 жовтня в лікарні помер 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко. Його не змогли врятувати з-за 97% опіків тіла.
11 жовтня він вчинив самоспалення в центрі Києва на знак протесту проти політики президента України Володимира Зеленського.
Юлія Микитенко, дочка Героя, розповіла, що причиною його вчинку були суто політичні : незгода з розведенням військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії.
У момент самоспалення захисник був абсолютно в здоровому глузді і чітко усвідомлював, що робить, тому не намагався себе загасити. Врятувати його намагалася молодь, яка підбігла.
17 жовтня з Микитенко попрощалися на Майдані Незалежності. Незважаючи на дощ, на церемонію прощання прийшло багато людей: ветерани, рідні та близькі захисника, активісти і звичайні кияни.
Похорон чоловіки відбулися на Житомирщині.