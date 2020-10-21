Біля Офісу президента чоловік спробував спалити себе

У Києві 21 жовтня біля Офісу президента України невідомий чоловік спробував покінчити життя самогубством через самоспалення.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, його встигли врятувати.

"Після того, як він підпалив себе моментально відреагували співробітники поліції і загасили чоловіка", - розповіло джерело.

Наш співрозмовник в правоохоронних органах уточнив, що нібито таким чином чоловік намагався вирішити проблеми з житлом.

Як повідомляв OBOZREVATEL :