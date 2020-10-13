З'явилися подробиці жорстокого вбивства жінки в Дніпрі

У поліції розкрили деталі резонансного вбивства 35-річної місцевої жительки, тіло якої виявили в лісосмузі рано вранці в суботу, 10 жовтня.

Злочин стався напередодні ввечері, 9 жовтня, близько 22:30 на вулиці Данила Нечая. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Правоохоронці провели обшук в квартирі затриманого 25-річного чоловіка. Вони вилучили речові докази, які підтвердили його причетність до вбивства.

У ході допиту зловмисник розповів, що нібито сталося в той вечір. За словами чоловіка, він гуляв зі своєю собакою і та забігла до кафе, де в той час перебувала загибла, попередньо, вона вживала алкоголь і курила. Із закладу чоловік із улюбленцем і жінка вийшли практично одночасно. Собака підбігла до громадянки, після чого та нібито вдарила її ногою.

Як повідомив затриманий, він зробив жінці зауваження і підійшов до неї, а та дала йому ляпаса. Чоловік у відповідь вдарив потерпілу, у неї пішла кров. Після він завдав їй ще шість ударів по голові, відтягнув її в несвідомому стані до посадки, де продовжив бити ногами і кинув їй камінь в область голови.

Цю версію слідчі перевірять в ході досудового розслідування. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Чоловікові вже повідомили про підозру, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Громадянин розповів, що шкодує про скоєне:

"Шкодую, що я так зробив, не подумав про свої вчинки. Залишив її дитину без матері, а себе – без своєї дружини і без дитини", – сказав він під час допиту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 10 жовтня в Дніпрі знайшли тіло оголеної жінки з проломленою головою. Вбивця був затриманий в той же день, ним виявився 25-річний чоловік.