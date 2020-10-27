У центрі Дніпра троє чоловіків влаштували стрілянину. Фото

У вівторок, 27 жовтня, у Дніпрі троє невідомих влаштували стрілянину на вулиці Барикадній.

Як передає пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області, про інцидент на лінію "102" повідомила місцева мешканка, яка почула звук пострілу. На місце оперативно відправили наряд патрульних (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі троє чоловіків влаштували стрілянину на вулиці. Faсebook / Патрульна поліція Дніпропетровської області

Їх доставили до відділку поліції для з'ясування всіх обставин. Faсebook / Патрульна поліція Дніпропетровської області

Прибулі на місце правоохоронці обстежили територію й зустріли чоловіків, схожих за описом. Один із них мав при собі травматичний пістолет, ніж і патрони. Неподалік на цій же вулиці патрульні також виявили помпову рушницю. Їхнього власника поки не встановлено.

Подія обійшлася без постраждалих. Чоловіків доставили до Соборного відділку поліції для з'ясування всіх обставин.

Інцидент трапився рано-вранці 27 жовтня. Faсebook / Патрульна поліція Дніпропетровської області

Скриншот. Faсebook / Патрульна поліція Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі невідомий намагався поцупити мішок із бюлетенями.