У центрі Дніпра троє чоловіків влаштували стрілянину. Фото

У вівторок, 27 жовтня, у Дніпрі троє невідомих влаштували стрілянину на вулиці Барикадній.

Як передає пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області, про інцидент на лінію "102" повідомила місцева мешканка, яка почула звук пострілу. На місце оперативно відправили наряд патрульних (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Прибулі на місце правоохоронці обстежили територію й зустріли чоловіків, схожих за описом. Один із них мав при собі травматичний пістолет, ніж і патрони. Неподалік на цій же вулиці патрульні також виявили помпову рушницю. Їхнього власника поки не встановлено.

Подія обійшлася без постраждалих. Чоловіків доставили до Соборного відділку поліції для з'ясування всіх обставин.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі невідомий намагався поцупити мішок із бюлетенями.