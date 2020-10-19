У Нікополі жінка штрикнула ножем в живіт свого співмешканця

У місті Нікополь Дніпропетровської області поліція затримала 42-річну жінку, яка завдала тяжких тілесних ушкоджень чоловікові.

Під час конфлікту підозрювана вдарила потерпілого ножем в живіт, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області.

Так, 11 жовтня в Нікопольський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в лікарню з ножовим пораненням доставили 40-річного чоловіка.

Правоохоронці встановили, що в той же вечір жінка прийшла додому напідпитку. Під час з'ясування стосунків між нею і співмешканцем виник конфлікт, в результаті якого підозрювана нанесла ножове поранення потерпілому і втекла.

Пізніше поліцейські зловили 42-річну зловмисницю. 16 жовтня жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

На даний час досудове розслідування триває.

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