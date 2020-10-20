У Кривому Розі жінка випала з вікна багатоповерхівки. Фото

Софія Закревська Події 11:10, 20.10.2020

У вівторок вранці, 20 жовтня, в Металургійному районі Кривого Рогу на вулиці Соборності жінка випала з вікна на четвертому поверсі багатоповерхового будинку.

Близько 7:30 свідки події почули гучний хлопок. Після вони побачили тіло городянки, що лежало під вікнами, повідомляє "Перший Міський". Увага! Фото 18+

Жінка випала з вікна на четвертому поверсі.
Перший Міський

Очевидці викликали на місце швидку. За попередніми даними, загиблій було близько 70 років. Обставини смерті жінки на даний момент з'ясовуються.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Металургійного відділення поліції.

На місці працювала поліція.
Перший Міський
Обставини смерті з'ясовуються.
Перший Міський

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