У Кривому Розі жінка випала з вікна багатоповерхівки. Фото

У вівторок вранці, 20 жовтня, в Металургійному районі Кривого Рогу на вулиці Соборності жінка випала з вікна на четвертому поверсі багатоповерхового будинку.

Близько 7:30 свідки події почули гучний хлопок. Після вони побачили тіло городянки, що лежало під вікнами, повідомляє "Перший Міський". Увага! Фото 18+

Очевидці викликали на місце швидку. За попередніми даними, загиблій було близько 70 років. Обставини смерті жінки на даний момент з'ясовуються.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Металургійного відділення поліції.

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