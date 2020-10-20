У Кривому Розі жінка випала з вікна багатоповерхівки. Фото
У вівторок вранці, 20 жовтня, в Металургійному районі Кривого Рогу на вулиці Соборності жінка випала з вікна на четвертому поверсі багатоповерхового будинку.
Близько 7:30 свідки події почули гучний хлопок. Після вони побачили тіло городянки, що лежало під вікнами, повідомляє "Перший Міський". Увага! Фото 18+
Очевидці викликали на місце швидку. За попередніми даними, загиблій було близько 70 років. Обставини смерті жінки на даний момент з'ясовуються.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Металургійного відділення поліції.
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