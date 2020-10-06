У Кривому Розі сім'ї влаштували терор заради 50 тисяч доларів

У Кривому Розі Дніпропетровської області група вимагачів третирувала чоловіка та його сім'ю заради грошей.

44-річний зловмисник вступив у змову з двома співучасниками і вимагав у криворіжанина 50 тисяч доларів. Тривало це протягом місяця, повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Злочинці здійснювали фізичний та психологічний тиск на чоловіка та його рідних. Вони підпалювали вхідні двері будинку потерпілого, підкладали поховальний вінок, погрожували фізичною розправою та знищенням майна. Терор припинився лише тоді, коли їх жертва погодилася віддати гроші.

Під час передачі 10 тисяч доларів у червні 2020 року всіх трьох зловмисників затримали. Під час обшуків в одного з них вилучили кастет. Проти чоловіків висунули звинувачення за п'ятьма статтями кримінального кодексу України, акт уже направлено до суду.

Підсудним загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що під Кривим Рогом чоловік спалив будинок і наклав на себе руки. Він пояснив свій вчинок у передсмертній записці.