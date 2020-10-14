У Кривому Розі рятувальники виловили змію в аптеці

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в Довгинцівському районі в аптеці виявили змію.

На місце події відразу ж прибули рятувальники, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Так, співробітники Служби порятунку встановили, що плазун знаходиться в приміщенні аптеки. Фахівці за допомогою спеціального пристрою вилучили змію із закладу та випустили на свободу за межами міста.

Відзначимо, що до місця виклику були залучені чотири людини особового складу та одна одиниця техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на житловому масиві Ігрень знайшли тіло 35-річного Олександра Тертиша, який знаходився в розшуку.