У Кривому Розі п'яний водій збив двох підлітків на 'зебрі'. Відео

У четвер, 29 жовтня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області легковик збив двох підлітків.

Хлопці переходили дорогу по пішохідному переходу. Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції Кривого Рогу, за кермом іномарки перебував нетверезий чоловік (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потерпілих госпіталізували до лікарні з серйозними травмами. Один із хлопців є сином поліцейської.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що рятувальника з Дніпропетровщини підозрюють у серії автопідпалів у центрі Одеси.