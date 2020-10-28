У Кривому Розі п'яний священник протаранив авто з дитиною. Фото

Увечері у вівторок, 27 жовтня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області автомобіль Skoda влетів у припаркований Peugeot, після чого перекинувся.

За кермом "чеха" перебував нетверезий служитель церкви, а в машині на узбіччі – мати з 4-річною дитиною. Як повідомляє "Перший міський", унаслідок зіткнення жінка отримала численні травми (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Потерпілу з місця аварії забрала швидка. Попередньо, вона отримала закриту черепно-мозкову травму і травму чола.

Дитині медична допомога не знадобилася. Священник також не постраждав. Він зізнався, що напередодні дійсно вживав алкоголь.

У Кривому Розі зіткнулися два легковики. Перший міський

Аварія трапилася на вулиці Ватутіна. Перший міський

За кермом "чеха" перебував нетверезий служитель церкви. Перший міський

Унслідок зіткнення постраждала жінка. Перший міський

Потерпілу з місця аварії забрала "швидка". Перший міський

Сам священник не постраждав. Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі мотоцикліст отримав переломи під час зіткнення з авто.