У Кривому Розі п'яний священник протаранив авто з дитиною. Фото

Увечері у вівторок, 27 жовтня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області автомобіль Skoda влетів у припаркований Peugeot, після чого перекинувся.

За кермом "чеха" знаходився нетверезий служитель церкви, а в машині на узбіччі – мати з 4-річною дитиною. Як повідомляє "Перший міський", в результаті зіткнення жінка отримала численні травми (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Потерпілу з місця аварії забрала швидка. Попередньо, вона отримала закриту черепно-мозкову травму і травму чола.

Дитині медична допомога не знадобилася. Священник також не постраждав. Він зізнався, що напередодні дійсно вживав алкоголь.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі мотоцикліст отримав переломи при зіткненні з авто.