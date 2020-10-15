У Кривому Розі п'яний чоловік погрожував підірвати будинок тротилом

Поліцейські Кривого Рогу затримали чоловіка, який погрожував підірвати будинок.

У 38-річного містянина правоохоронці виявили два детонатори для підриву тротилу. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

14 жовтня до поліції надійшло повідомлення, що на одній з вулиць Довгинцівського району чоловік погрожує підірвати будинок. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили місцевого жителя, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. У нього вилучили боєприпаси. Їх направили на експертне дослідження.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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