У Кривому Розі поліцейські привласнили вилучені у крадія золоті прикраси

У Кривому Розі Дніпропетровської області співробітники поліції затримали місцевого жителя, який вкрав золоті прикраси на суму 130 тисяч гривень.

Чоловік зізнався у скоєному і добровільно віддав правоохоронцям усе вкрадене. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Вилучивши речові докази, майор і старший лейтенант відділу поліції не склали документ про видачу злодієм прикрас. Вони привласнили їх собі, а після продали на одному з ринків міста.

На даний момент поліцейським повідомили про підозру в тому, що вони за попередньою змовою заволоділи чужим майном, зловживаючи службовим становищем.

Вирішується питання про запобіжний захід для зловмисників. Досудове розслідування триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині співробітник поліції погорів на хабарі. Корупціонера затримали під час отримання грошей.