У Кривому Розі пограбували жінку-листоношу, яка розносила пенсії

У Кривому Розі Дніпропетровської області поліцейські затримали чоловіка, який пограбував жінку-листоношу.

Нападаючий вихопив у потерпілої з рук пакет з грошима, які були призначені для виплати пенсій. Сума коштів склала 81 тисячу гривень, повідомили в прес-службі Національної поліції Дніпропетровської області.

Ще 5 вересня в Металургійне відділення поліції звернулася 60-річна жінка з повідомленням про те, що невідомий чоловік на одній з вулиць міста вихопив у неї з рук сумку і пакет, в якому були гроші для видачі пенсії громадянам. Листоноша надала детальний опис грабіжника.

В ході проведення розшукових заходів, 27 жовтня працівники кримінальної поліції затримали грабіжника. Ним виявився 34-річний місцевий житель. Зараз чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.

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